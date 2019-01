Desafio dos extremos entre Angola e Suécia

O grupo D preliminar do 26- campeonato do mundo é abrilhantado amanhã, pelo denominado jogo dos extremos, em que entram em cena a Suécia, selecção que tem o melhor ranking do grupo, vice-campeã européia e sexta da última edição do mundial de França 2017, por um lado, e Angola, a menos cotada, bronze africana e última classificada do Mundial' 2017. O jogo vai fechar a terceira jornada do grupo D, às 20h30.