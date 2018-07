Mundo

Mais de cem mortes devido a chuvas no Japão

Cerca de 150 pessoas morreram na sequência das chuvas torrenciais no Japão, as mais graves nos últimos 30 anos, de acordo com um novo balanço provisório do Governo nipónico ontem divulgado.

O novo balanço avançado pelo porta-voz do Governo aponta para 156 mortos, um número provisório, uma vez que ainda continuam a ser feitas buscas na tentativa de encontrar dezenas de pessoas que estão desaparecidas.

De acordo com o porta-voz do Governo, Yoshihide Suga, “este é o pior desastre relacionado com as chuvas torrenciais no arquipélago desde 1982”.

Yoshihide Suga adiantou que o primeiro-ministro, Shinzo Abe, vai visitar amanhã os locais afectados pelas intempéries.

A chuvas intensas registadas entre sexta-feira e domingo provocaram grandes inundações, deslizamentos de terra e outros danos, deixando isoladas muitas pessoas, que não puderam ou não quiseram abandonar as suas casas.