Mundo

Marinha reforçada com novos navios

A Rússia vai fortalecer a sua frota militar este ano com 26 novos navios, quatro deles equipados com mísseis de cruzeiro Kalibr, anunciou domingo o Presidente russo, Vladimir Putin.

“No total, em 2018, a Marinha vai ter 26 novos navios de guerra, quatro deles equipados com mísseis kalibr”, declarou Putin, citado pela agência de notícias Interfax, durante uma visita a São Petersburgo, no âmbito do Dia da Marinha.

Putin recordou que a frota russa já incorporou oito navios no ano passado.

Com um alcance de 1.900 km, os mísseis kalibr são o equivalente russo dos tomahawk americanos. Durante os últimos anos, eles foram usados repetidamente contra grupos rebeldes e jihadistas na Síria.

O vice-almirante Alexander Moiseyev, comandante da frota russa no Mar Negro, com base militar em Sebastopol (Crimeia), informou que as suas tropas seriam reforçadas com seis novos navios durante 2018.

Putin esteve presente no domingo num desfile da Marinha nas águas do Neva em São Petersburgo, oeste da Rússia, em que participaram 39 embarcações.