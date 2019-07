Mundo

Mineiros e guardas morrem num deslizamento de terra em Myanmar

Pelo menos 13 mineiros e guardas de uma mina de jade no norte de Myanmar (antiga Birmânia) morreram num deslizamento de terras, anunciaram as autoridades enquanto prosseguem as operações de socorro.

Fotografia: DR

Os deslizamentos de terra em minas de jade causam dezenas de vítimas todos os anos nesta região montanhosa do Estado de Kachin, na fronteira com a China e a Índia, especialmente durante a estação das chuvas.



Um agente da Polícia disse à agência France Presse que a parte superior da mina desmoronou, caindo sobre os trabalhadores que dormiam em baixo. Chuvas fortes caíram na região na semana passada.

Um novo regulamento prevê a suspensão das operações de mineração no auge da estação das chuvas, de Julho a Setembro, mas os trabalhadores permanecem nos locais de trabalho. O cantão remoto de Hpakant está no coração da indústria de jade de Myanmar, o maior produtor mundial desta pedra preciosa.