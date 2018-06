Moscovo e Washington preparam encontro entre Trump e Putin

Fábrica no Cuimba para ração animal

As obras de implantação das infra-estruturas essenciais, que vão permitir o início da plantação de culturas de milho, para a sua transformação em ração e criação de galinhas na Fazenda agro-industrial “Diá-Diá”, situada no município do Cuimba, estão praticamente concluídas, devendo a entrega do projecto acontecer em Agosto próximo, assegurou ao Jornal de Angola o responsável da empresa chinesa Camce Engineering, He Cheng.