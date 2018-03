Nobéis acusam nobel de genocídio

BNA mantém as taxas de juro de referência

O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu, no fim da sua reunião mensal, realizada ontem, manter a taxa de juro de referência em 18 por cento e as de facilidades de cedência e de absorção de liquidez em 20 e zero por cento, respectivamente.