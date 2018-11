Mundo

O "Estado Islâmico" perdeu último reduto no sul da Síria

O Governo sírio anunciou no fim-de-semana a reconquista do último reduto do Estado Islâmico (EI) no sul do país, após duros combates contra o grupo “jihadista”.

Conflito armado na Síria causou mais de 350 mil mortos e milhões de deslocados

Fotografia: DR

“As forças governamentais conquistaram a aldeia de Tlul al Safa, após intensos bombardeamentos contra as posições do EI”, disse fonte do Exército à agência Sana.

Tlul al Safa era o último enclave do grupo entre a capital, Damasco, e a província de Sweida.

O Governo agora controla a região, “após a retirada dos combatentes do EI para o leste, para a Badiya (deserto)”, avançou, por seu lado, Rami Abdel Rahman, director do Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Entre 700 e 1000 jihadistas conseguiram fugir desse reduto “após um acordo com o Governo sírio”, disse o responsável do OSDH.

Desde o fim de Julho, os confrontos no sul provocaram a morte de 245 soldados e milícias pró-Governo e 425 jihadistas, segundo cálculos do Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Os "jihadistas" do Estado Islâmico tinham conquistado em 2014 amplos sectores do território sírio, que Damasco reconquistou progressivamente até isolá-los em alguns sectores do sul e do leste.

Dezenas de mortos

Esta vitória reduz ainda mais o controlo de territórios do Estado Islâmico na Síria a um único foco no leste do país, onde as Forças Democráticas Sírias (FDS), aliança curdo-árabe apoiada pelos Estados Unidos, lançou uma ofensiva.

No sábado, a coligação anti-”jihadista” liderada por Washington bombardeou a localidade de Abu el Hosn, na província de Deir Ezoor, controlada pelo Estado Islâmico, e matou 43 civis. “Pelo menos 36 civis, incluindo 17 crianças e dezenas de mulheres morreram em consequência dos bombardeamentos da aviação aliada liderada pelos Estados Unidos na povoação de Abu el Hosn”, disse à AFP Rami Abdel Rahman.

Informou também que sete outras pessoas morreram, embora se desconhece se são civis ou combatentes.

“Este é o maior balanço desde que as Forças Democráticas Sírias iniciaram uma ofensiva, em 10 de Setembro”, contra o último foco de resistência do Estado Islâmico nesta área fronteiriça do Iraque, afirmou Abdel Rahman.

A coligação liderada por Washington intervém em apoio aos combatentes turcos e árabes das FDS. No sábado confirmou ter bombardeado o sector de Abu el Hosn mas negou que o ataque estivesse dirigido contra os civis.

“Nenhuma vítima civil está relacionada com estes bombardeamentos”, disse à AFP o coronel Sean Ryan, porta-voz da coligação.

“A nossa prioridade absoluta é evitar perdas civis quando realizamos ataques aéreos contra alvos militares legítimos”, acrescentou.

Na terça-feira, pelo menos 38 pessoas, principalmente parentes de “jihadistas”, incluindo 13 crianças, foram mortas em atentados contra a coligação na cidade de Al Shaafa, no mesmo sector. Desde o início da ofensiva em Setembro, 234 civis, dos quais 82 crianças, morreram devido a ataques da coligação, segundo o OSDH.

“A luta continua”

A intensificação dos ataques aéreos desde a semana passada é paralela à retomada no domingo, após uma pausa de dez dias, da ofensiva terrestre das FDS contra os redutos “jihadistas” nas cidades de Hajin, Sussa e Al Shaafa.

“As operações continuam e há progresso no terreno nos últimos dias”, disse à AFP Redur Jalil, comandante das FDS. “Mas os combatentes das FDS avançam cuidadosamente através dos campos minados, valas e túneis construídos pelos “jihadistas”, acrescentou. A ofensiva anti-“jihadista” tinha sido suspensa em reacção ao bombardeamento turco de posições militares curdas no norte da Síria.

Alguns dias antes, as FDS tinham enviado 1.700 combatentes de reforço às proximidades de Hajin, depois de sofrer inúmeras derrotas.

“A luta contra o Estado Islâmico continua”, diz o coronel Sean Ryan, “mas torna-se mais difícil porque os “jihadistas” usam cidadãos como escudo humano (...) e locais de culto e hospitais” como posições militares.

Segundo o militar, houve 150 ataques contra um sector no leste do rio Eufrates, onde quase dois mil “jihadistas” estão entrincheirados.

O conflito na Síria começou em 2011 com uma revolta popular reprimida pelo Governo de Bashar al-Assad.

A participação de países estrangeiros e grupos "jihadistas" complicou o conflito, que até agora causou mais de 360 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados.