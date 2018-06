Ocidente acusado de prolongar a guerra

Jardim não é do Éden

Localizado no distrito do Camama, o “Jardim do Éden” também produziu várias vítimas. Só que, diferente de outros, onde as mesmas aceitam dar a cara, neste caso, a excepção de José Luís Mendonça, não se consegue saber onde estão os outros concorrentes às casas do projecto nem como estão a viver nem se continuam a recorrer.