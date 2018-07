Petro de Luanda joga reforço da liderança frente ao Libolo

Recreativo do Libolo e Petro de Luanda disputam amanhã, às 15h00, na vila de Calulo, província do Cuanza-Sul, o desafio mais aguardado da 24ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola, numa ronda com realce também para o Kabuscorp-Interclube, duas horas e meia depois, no Estádio Municipal dos Coqueiros, na Baixa de Luanda.