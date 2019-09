Paris defende distensão na relação com a Rússia

Qatar, um paraíso entre o deserto e o mar

Oficialmente conhecido como Estado do Qatar, o primeiro país do Médio Oriente que vai acolher o Mundial de Futebol, em 2022, é uma península no Golfo Pérsico, com extensão de 11.521 quilómetros quadrados e cerca de 2.7 milhões de habitantes, a maioria deles imigrantes de diversas nacionalidades.