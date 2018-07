SIC detém cidadão gambiano por roubo de cobre

Um cidadão de 42 anos, de nacionalidade gambiana, foi detido hoje pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), no distrito urbano do Kima Kieza, município do Cazenga, em flagrante delito com uma tonelada de cobre, supostamente furtado dos cabos eléctricos da Empresa Nacional de Distribuição de Energia Eléctrica (ENDE).