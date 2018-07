Mundo

Presidente iraniano ameaça encerrar estreito de Ormus

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, voltou a avisar que o Irão poderá encerrar o estreito estratégico de Ormuz, que controla o Golfo e por onde passa cerca de 30 por cento do petróleo mundial transportado por via marítima.

O líder iraniano adverte os EUA que guerra com o Irão representará a mãe das guerras

Fotografia: DR



“Nós somos a garantia de segurança desse estreito desde sempre e avisamos os Estados Unidos a não brincar com a cauda do leão, porque vão arrepender-se”, advertiu, acrescentando: “A paz com o Irão será a mãe das pazes e a guerra com o Irão representará a mãe das guerras.”

As declarações de Hassan Rohani foram feitas poucas horas antes de um esperado discurso do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, sobre o Irão, enquanto os Estados Unidos da América (EUA) procuram aumentar a pressão sobre aquele país, após se terem retirado do acordo histórico de 2015 sobre o armamento nuclear. “Declaram a guerra e depois falam da vontade de apoiar o povo iraniano”, disse Hassan Rohani, dirigindo-se ao Presidente dos EUA, Donald Trump, numa reunião de diplomatas iranianos em Teerão.

“Não pode provocar o povo contra a segurança e os seus próprios interesses”, disse o Presidente do Irão, num discurso transmitido pela televisão.

“Sempre que a Europa procurou um acordo connosco, a Casa Branca semeou discórdia”, disse Hassan Rhoani, acrescentando: “não devemos pensar que a Casa Branca ficará para sempre neste nível de oposição ao direito internacional, contra o mundo muçulmano”.

No sábado, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, criticou também os EUA, afirmando que é impossível chegar a qualquer acordo com o Governo de Washington.

As tensões entre o Irão e os EUA agravaram-se depois de em Maio Donald Trump ter anunciado a decisão de abandonar o acordo nuclear com o Irão e aplicar novas sanções económicas contra o Governo de Teerão. Muitos outros países, incluindo a Rússia, a China e a União Europeia, manifestaram-se contra a decisão dos EUA e prometeram manter o pacto. O Irão também reafirmou o compromisso com o acordo, sublinhando que poderá aumentar a sua capacidade nuclear caso o entendimento fracasse.