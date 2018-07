Mundo

Pyongyang desactiva centro de lançamento de mísseis

A Coreia do Norte começou a desmantelar a principal base de lançamento de mísseis, revelou uma fonte oficial do gabinete presidencial da Coreia do Sul, citada pela agência de notícias Associated Press.

Há nove meses que a Coreia do Norte não lança foguetes

Fotografia: DR

A mesma fonte refere, que Seul detectou actividades de desmantelamento no centro de lançamentos de Sohae, na Coreia do Norte, mas não acrescentou detalhes.

Analistas norte-americanos avançaram também no site da internet, que imagens recentes de satélites indicam que a Coreia do Norte começou a desmantelar o posto de testes de mísseis, acção que vai ao encontro do compromisso assumido pelo líder norte-coreano Kim Jong-un e o Presidente dos Esta-dos Unidos, Donald Trump, durante a cimeira de Junho em Singapura.

Outros analistas, citados pela agência de notícias Associated Press, defendem que as medidas não diminuem, necessariamente, as capacidades militares da Coreia do Norte ou representam um passo genuíno para a desnuclearização da península. Entretanto, Pyongyang diz-se comprometido com a paz na região, por isso começou a dar os primeiros passos.



Estado das negociações

/>O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou estar "muito feliz" com o estado das negociações com a Coreia do Norte, desmentiu as alegações de que estava zangado por falta de concretização dos acordos estabelecidos.

“Nenhum foguetão é lançado pela Coreia do Norte há nove meses. Igualmente, nenhum teste nuclear. O Japão está feliz, toda a Ásia está feliz. Mas as notícias falsas estão a dizer, sem sequer me perguntarem (sempre fontes anónimas), que estou zangado porque não avança mais rapidamente. Errado, estou muito feliz”, escreveu ontem Trump na conta da re-de social twitter.

O comentário de Trump surgiu após vários meios de comunicação assegurarem que o Presidente expressa-ra frustração, em várias ocasiões, por não ter sido concre-

tizado nenhum dos acordos alcançados com o Presidente norte-coreano.