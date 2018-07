Mundo

Rapazes resgatados de gruta têm alta e falam à imprensa

A equipa de futebol juvenil e o seu treinador resgatados do complexo de cavernas de Tham Luang, na Tailândia, onde estiveram presos durante mais de duas semanas recebem alta hoje e falam, pela primeira vez, aos jornalistas, em conferência de imprensa.

Fotografia: DR

O ministro da Saúde da Tailândia, Piyasakol Sakolsatayadorn, havia indicado que sairiam todos do hospital na quinta-feira, mas sairão, afinal, hoje, um dia mais cedo do que o anunciado. Depois de uma semana de internamento, as autoridades tailandesas consideram que os 13 rapazes já estão em condições de voltar à rotina normal.

A decisão de os colocar numa conferência de imprensa serve para mitigar o impacto da atenção mediática, após a saída do hospital.

A complexa operação de resgate dos 12 rapazes e do treinador terminou com sucesso no passado dia 10 de Julho, depois de estarem presos durante mais de duas semanas num complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia.