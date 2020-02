Mundo

Recém-nascido chinês infectado pelo novo coronavírus

Um bebé chinês com pouco mais de 24 horas de vida foi diagnosticado com o novo coronavírus (2019-nCov) detectado na cidade de Wuhan, na China, anunciaram hoje os meios de comunicação social públicos chineses.

Fotografia: DR

De acordo com a notícia da Lusa, o recém-nascido tornou-se no caso mais jovem a ser confirmado com o vírus, desde o surgimento da epidemia em Dezembro passado. Segundo especialistas citados pela televisão pública CCTV, pode tratar-se de um caso de "transmissão vertical", isto é, uma criança que foi infectada pela sua mãe no útero, durante o parto ou logo após.

Antes do parto, a mãe da criança foi diagnosticada com o novo coronavírus. A CCTV não especificou a gravidade dos possíveis sintomas da mãe e do filho e indicou apenas que o recém-nascido se encontra "estável". A agência de notícias chinesa Xinhua noticiou na segunda-feira que um bebé nascido na semana passada de uma mãe infectada não era portador do vírus. A China elevou hoje para 490 mortos e mais de 24.300 infectados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detectado em Dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infecção confirmados em mais de 20 países, o último novo caso identificado na Bélgica.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adopção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.