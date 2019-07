Mundo

Rússia vai continuar a modernizar a frota

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que a Marinha russa é capaz de responder a qualquer agressão e que o país vai continuar a construir uma frota com "capacidades únicas".

Fotografia: DR

A Marinha de Guerra russa "garante a segurança do país, os interesses nacionais e é capaz de responder solidamente a qualquer agressão", disse Putin durante o desfile naval em São Petersburgo, por ocasião do Dia da Marinha.



Putin indicou que a armada russa está entre as primeiras a incorporar equipamentos de última geração e que a Rússia continuará a construir "uma frota de capacidades únicas, uma frota própria de uma potência soberana e forte", segundo a agência Ria Nóvosti.



Apenas este ano a Marinha receberá 15 novos navios e canhoneiras, anunciou ainda o Presidente russo, segundo a agência Interfax.Anteriormente, o Chefe do Estado passou revista a grandes navios de guerra na base naval de Kronstadt, na Baía de Neva, no Golfo da Finlândia.



O desfile naval contou com a participação de 43 embarcações militares e 41 aeronaves, incluindo navios recentes da marinha russa assim como aqueles que estão ao serviço há anos.O Dia da Marinha é celebrado na Rússia no último domingo de Julho. Este ano completa 80 anos.