Síria abre corredor para permitir saída de civis de Idlib

Quiçama quer recuperar as vias para abrir caminho ao crescimento

Na Quiçama, falta tudo. As vias de acesso ao interior do município, que foi transferido do Bengo para Luanda, no seguimento da reforma administrativa das duas províncias, em 2011 (Lei 29/11, de 1 de Setembro), estão muito degradadas e condicionam os serviços de Saúde e Educação e a distribuição de energia eléctrica e de água potável à população residente nas comunas do Demba - Chio, Mumbondo e Quixinge, onde os cidadãos apresentam níveis gravíssimos de pobreza.