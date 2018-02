Nova Marginal está preparada para a exibição do Carnaval

A pista da Marginal da Praia do Bispo, na avenida Dr. António Agostinho Neto, está preparada para receber no sábado, domingo e terça-feira, a partir das 16h00, os desfiles do Carnaval de Luanda, nas classes C (infantil) e B e A (adulto), respectivamente.