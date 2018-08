Mundo

Sismo faz dezenas de mortos

Um terremoto de magnitude 7 ocorrido ontem na ilha de Lombok, na Indonésia, causou, pelo menos 20 mortos e dezenas de feridos, anunciaram ontem as autoridades locais. Entre as vítimas mortais encontram-se um rapaz de nove anos e uma idosa de 72 anos.

Terramoto deixou um cenário de mortes, destruições e feridos na Ilha de Lombok, na Indonésia

Fotografia: DR

O chefe regional da Agência de Gestão de Desastres do país, Mohammad Rum, afirmou que algumas mortes foram imediatas causadas pelo desabamento de edifícios, e outras após serem levadas a hospitais.

O ministro do Interior de Singapura, K. Shanmugan, que se encontra em Mataram, maior cidade de Lombok, afirmou que houve cenas de pânico e danos no hotel onde está hospedado.

“Estava no meu quarto, no décimo andar, trabalhando no meu notebook. De repente, o quarto balançou violentamente e abriram-se rachaduras nas paredes. Era praticamente impossível ficar de pé. Ouvi gritos”, narrou Shanmugan no Facebook. Várias imagens postadas em redes sociais mostram escombros nas ruas de Lombok devido ao terremoto, além de cenas de pânico no aeroporto internacional de Bali.

“Houve tsunamis que entraram em terra com alturas de 10 a 13 metros. A altura máxima estimada é de meio metro”, disse em comunicado o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

No entanto, pouco depois, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica do país, sua conta no Twitter, cancelou o alerta de tsunami.

Além de Lombok, que fica na região central do arquipélago, o tremor foi sentido nas vizinhas ilhas de Bali e Sumbawa e na província de Java Oriental, de acordo com Sutopo. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que registou actividades sísmicas em todo o mundo, informou que o hipocentro foi detectado a 10 quilómetros de profundidade e 2,4 quilómetros a leste de Loloan, uma cidade no norte da ilha.

O terremoto aconteceu às 19h46 locais e foi seguido de várias réplicas.

A ilha de Lombok, onde fica o vulcão Rinjani, está a leste de Bali, principal destino turístico da Indonésia.

No dia 29 de Julho, 16 pessoas morreram e 355 ficaram feridas num terremoto de magnitude 6,4 e posteriores réplicas também em Lombok, e mais de 1.500 construções, entre residências e estabelecimentos comerciais, sofreram danos.

A Indonésia fica sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande actividade sísmica e vulcânica sacudida por cerca de sete mil tremores por ano, na sua maioria de magnitude moderada.

Em 2004, um terremoto perto da costa noroeste da ilha de Sumatra causou um tsunami que causou, pelo menos, 280 mil mortes em mais de 10 países banhados pelas águas do Oceano Índico, a maioria na Indonésia.