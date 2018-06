Torneio de futsal TPL e banco BAI disputam final

As equipas do Tribunal Provincial de Luanda (TPL) e Banco BAI disputam amanhã, a partir das 10h00, no Complexo Desportivo Manuel Berenguel, a final do Torneio de Futsal da Imogestin, em saudação ao 20.º aniversário da empresa do ramo imobiliário.