Taiwan rejeita apelo para a reunificação

A Presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, rejeitou ontem o apelo do Presidente chinês, Xi Jinping, para uma reunificação pacífica com a China, sob a política “Um país, dois sistemas”, que vigora em Macau e Hong Kong.

Presidente da China disse que a reunificação é irreversível

Tsai afirmou que Pequim se deve “conformar com a existência” da República de Taiwan, em declarações à imprensa, na sequência de um discurso no qual Xi avisou que ninguém pode parar a reunificação.

O princípio "Um país, dois sistemas" garante autonomia às regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong, excepto em questões de defesa e relações externas. Pequim considera Taiwan uma província chinesa, e defende a "reunificação pacífica", mas ameaça "usar a força", caso a ilha declare a independência.

Taiwan, a ilha onde se refugiou o antigo Governo chinês depois de o Partido Comunista tomar o poder no continente em 1949, assume-se como República da China, e funciona como uma entidade política soberana.

Num discurso dirigido a Taipé, Xi voltou a avisar que a China “tomará todas as medidas necessárias” contra “forças externas” e “separatistas” que se oponham à reunificação pacífica.

Mas Tsai garantiu que o povo taiwanês "deseja manter-se autónomo" em relação à República Popular da China. A Presidente taiwanesa apelou a uma maior racionalidade e pragmatismo de Pequim.

“Eu gostaria de apelar à China que enfrente directamente a realidade da existência da República da China em Taiwan”, disse, referindo-se ao nome oficial da ilha. A Presidente da ilha destacou a sua determinação em fortalecer as defesas taiwanesas contra os desafios enfrentados pela ilha, como a intimidação e a interferência no desenvolvimento político e económico por parte de Pequim.