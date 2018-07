Angolanos vão pode fazer downloads mais rápidos

A construção do satélite que vai substituir o Angosat1 iniciou em Abril, ao mesmo tempo que Angola está a receber compensações em largura de banda para cumprir as metas a que se propunha com o lançamento do primeiro satélite, declarou sexta-feira à imprensa, em Joanesburgo, o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação.