Assaltantes do al-Shabab provocaram pânico num hotel antes de serem abatidos

Victor Carvalho

O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, lamentou ontem a morte de 14 pessoas (a Cruz Vermelha do Quénia fala em 24) vítimas de um ataque terrorista a um complexo de luxo de Nairobi, garantindo que o seu Governo continuará a “reagir firmemente” contra o terrorismo para “derrotar todas as acções que coloquem em causa a segurança do país”.

Ao princípio da tarde de terça-feira um número, por enquanto indeterminado, de homens armados do grupo terrorista al-Shabab entrou no complexo onde está um hotel de cinco estrelas e vários edifícios de escritórios, depois de no exterior terem detonado duas bombas que destruíram três carros e causaram a confusão entre os responsáveis pela segurança privada às referidas instalações.

Foi aproveitando essa confusão que os atacantes penetraram no complexo e mais tarde no hotel, disparando indiscriminadamente contra uma multidão de pessoas que tentava fugir de modo totalmente desordenado.

Durante cerca de oito horas, os assaltantes conseguiram ocupar o hotel até serem alegadamente abatidos pelas forças de segurança, que demoraram cerca de uma hora a chegar ao local tendo sido os próprios seguranças do complexo a evitar que o número de vítimas fosse maior.

Duas horas depois da ocupação do local pelas forças de segurança, cerca das 23 horas de terça-feira, voltaram a ser ouvidos disparos de armas de fogo seguidos de mais dois rebentamentos, uma situação que só ficou totalmente normalizada às seis horas da manhã de ontem. Entre as vítimas mortais, sejam 14, como diz a Polícia, ou 24, como garante a Cruz Vermelha do Quénia, há a confirmação da existência de um norte-americano e outro britânico, sendo todas as outras quenianas.

Muitas dúvidas

Uma outra certeza, é de que o ataque foi da autoria do grupo terrorista al-Shabab, que o reivindicou enquanto ele decorria, constituindo esta a terceira grande operação por ele realizada no país no espaço de seis anos.

Em 2013, o al-Shabab atacou o centro comercial West-gate, o maior do Quénia, ocupando-o durante 80 horas e matando 67 pessoas. Dois anos depois, numa outra acção terrorista de grande envergadura, o al-Shabab assaltou a Universidade de Garissa, perto da fronteira com a Somália, matando 150 pessoas.

Tal como das vezes anteriores, o Presidente Uhuru Kenyatta volta agora a prometer manter viva a chama da luta contra o terrorismo, mas a verdade é que as forças de segurança voltaram a falhar na missão de travar um ataque antes que este ganhasse proporções demasiadamente destrutivas. Em primeiro lugar, a falta de informações pormenorizadas e actualizadas (ainda não se sabe com certeza qual o número de mortos e se os atacantes foram todos abatidos) deixa no ar a existência de uma enorme desorganização, fruto de alguma rivalidade entre os vários sectores das forças de segurança com constantes trocas de argumentos na imprensa local.

Uma desorganização que fez com que os primeiros elementos das forças de segurança apenas chegassem ao local do ataque uma hora depois de ser dado o alerta, não obstante o complexo assaltado ficar mesmo à saída de Nairobi.

Fontes diplomáticas na capital queniana diziam ontem ao Jornal de Angola que as informações continuam a ser “dispersas” e “pouco confiáveis”, não propriamente por razões de sigilo de investigação, mas simplesmente porque não existe um comando centralizado que possa responder com clareza às dúvidas que neste momento ainda se levantam.

Na sua intervenção pública de ontem de manhã, o Presidente Uhuru Kenyatta garantiu que a Polícia queniana está à procura das pessoas envolvidas directamente na preparação do ataque, reafirmando que “o país é gerido por leis e regulamentos que visam garantir uma coexistência pacífica entre todos os cidadãos”. O ataque, que começou cerca das 15 horas de terça-feira, foi dado como eliminado oito horas depois pelo secretário do Ministério do Interior, Fred Matiang, mas sete horas mais tarde voltaram a ouvir-se tiros e explosões que ninguém oficialmente ainda conseguiu explicar.