Assange pode ser expulso da embaixada do Equador

Binómio memória e identidade em “Behind The Doors” de Babu

Em entrevista concedida à jornalista Fabiana André, publicada no então espaço digital, “Rede Angola”, em Julho de 2016, o curador e Director Geral do “ELA-Espaço Luanda Arte”, Dominick Tanner, apontava os objectivos e linhas de força do seu projecto nos seguintes termos, “O nosso espaço pretende abrigar projectos pré-existentes, criar novos, para que haja um espaço de arte com dignidade em Luanda.