Assassinato de guardas aumenta clima de tensão

Pelo menos, cinco soldados congoleses terão morrido na sequência de um ataque ocorrido no Parque Nacional de Virunga, no interior do território da RDC, e que as autoridades locais atribuem a militares do exército do Ruanda.

Soldados congoleses foram mortos por militares ruandeses

Fotografia: AFP



Um porta-voz do Exército congolês, general Bruno Mandevu, disse que o incidente se verificou quando militares ruandeses atacaram uma patrulha que garantia a segurança ao parque de Virunga, que nos últimos dias tem sido palco de violentos confrontos.

Por sua vez, Innocent Munyengango, porta-voz do exército do Ruanda, desmentiu categoricamente as acusações feitas pelos congoleses e disse não haver registo recente de troca de tiros entre militares dos dois países, seja em Virunga ou noutro lado qualquer. Segundo este responsável o que se passa é que, frequentemente, o exército congolês se confronta com elementos rebeldes que actuam em Virunga, lamentando que alguns desses confrontos sirva para alimentar e aumentar as tensões entre militares dos dois países.

“O que acontece é que o exército congolês viola por vezes a fronteira entre os dois países em acções de perseguição a elementos rebeldes, o que origina que tenhamos de ripostar para defendermos as nossas posições”, disse aquele militar.

A ampla região de fronteira entre a RDC e o Ruanda, desde há anos, vive um período de grande turbulência e de uma profunda violência.