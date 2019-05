Mundo

Assessores debatem segurança no Médio Oriente

Os assessores de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Rússia e Israel vão reunir-se no final do mês de Junho, em Jerusalém, para abordarem a situação do Médio Oriente, confirmou ontem o porta-voz do Conselho de Segurança russo.

Fotografia: DR

Segundo Yevgueni Anoshin, a reunião entre o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolái Pátrushev e o seu homólogo israelita, Meir Ben-Shabat, ainda não tem data marcada.

No encontro trilateral, serão abordados “os problemas de segurança regional”, anunciou porta-voz à imprensa russa, ressaltando que “a problemática no Médio Oriente pode tornar-se num assunto importante a tratar”, devido às tensões com o Irão.

De acordo com o porta-voz, citado pela agência Interfax, o diálogo russo-israelita e russo-americano sobre os temas de segurança não cessou.