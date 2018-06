Assinado acordo para mudar nome da Macedónia

Cartoonista despedido por gozar com Trum

Rob Rogers foi despedido do jornal onde trabalhava há 25 anos depois de, nos últimos meses, ter visto várias das suas propostas recusadas.“Após 25 anos como cartoonista editorial do The Pittsburgh Post - Gazette, na quinta-feira fui despedido. Culpo Donald Trump”, escreveu Rob Rogers num artigo de opinião publicado ontem no jornal The The New York Times.