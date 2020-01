Astronauta em órbita tratado a trombose a partir da Terra

Banco de Portugal está a inspeccionar activos do EuroBic

O arresto dos activos e congelamento das contas bancárias de Isabel dos Santos, do esposo, Sindika Dokolo, continuaram a dominar as abordagens da imprensa portuguesa de sexta-feira e ontem, onde também foram noticiados factos do início do escrutínio dos reguladores do mercado financeiro do país ibérico sobre os bens detidos pelos dois naquela praça.