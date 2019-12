Mundo

Ataque a acampamento do exército no Níger causa 17 mortos

Três soldados do Níger e 14 elementos de grupos armados morreram durante um ataque contra um acampamento do exército na região de Tahoua, perto da fronteira com o Mali, anunciou o Ministério da Defesa.

Fotografia: DR

“O balanço provisório do ataque é de três soldados mortos e quatro feridos. Do lado do inimigo, 14 terroristas morreram e vários ficaram feridos”, refere o Ministério da Defesa em comunicado divulgado pela televisão estatal. Segundo o documento, o ataque teve como alvo o posto militar de Agando na região de Tahoua, com “terroristas fortemente armados em veículos 4x4”.

“Após mais de duas horas de combate, as forças de defesa repeliram o ataque e obrigaram os indivíduos a fugir para um país vizinho (Mali)”, acrescenta, referindo que foi apreendido um veículo com explosivos e várias armas e munições. O Conselho de Ministros "prorrogou por um período de três meses" o estado de emergência declarado desde 2017 em várias zonas de Tillabéri e Tahoua, numa tentativa de conter os ataques "terroristas".

Esta medida confere poderes adicionais às forças de segurança nos teatros de operações, incluindo o poder de mandar revistar uma casa a qualquer hora do dia ou da noite. Além disso, limita a circulação de pessoas, motociclos e automóveis nas zonas em causa. A parte norte da região de Tahoua e a região vizinha de Tillabéri tornaram-se muito instáveis devido aos ataques frequentes de jihadistas e homens armados provenientes do Mali. Desde Outubro, as organizações humanitárias estão formalmente proibidas de viajar para algumas áreas sem escolta militar.