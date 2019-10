Mundo

Ataque a mesquita durante as orações faz 15 vítimas mortais

Homens armados mataram, ontem, pelo menos 15 pessoas numa mesquita no Norte de Burkina Faso.

Fotografia: DR

O ataque aconteceu durante as orações, disse à AFP, uma fonte de segurança e um oficial local. Os homens entraram na mesquita na vila de Salmossi, na região de Oudalan, na fronteira com o Mali, e abriram fogo. Outras pessoas ficaram seriamente feridas, segundo a fonte de segurança. Os autores dos tiros ainda não foram identificados.

Uma rebelião de grupos ligados ao Estado Islâmico e à al-Qaeda cruzaram, este ano, a fronteira com Burkina Faso, a partir do vizinho Mali, acendendo tensões étnicas e religiosas, especialmente nas regiões do Norte. O número de pessoas forçadas a fugir de casa nas áreas mais afectadas chega a 500 mil, segundo as Nações Unidas.

Na semana passada, 20 pessoas foram mortas num ataque, por supostos jihadistas, a uma mina de ouro no Norte.