Mundo

Ataque à prisão faz 30 mortos no Afeganistão

O número de vítimas do ataque do grupo Estado Islâmico a uma prisão no Sul do Afeganistão subiu para 30 mortos e 50 feridos, de acordo com fontes locais.

Fotografia: DR

Anteriormente havia a indicação de, pelo menos, 21 pessoas mortas e de 43 feridas. O ataque, no domingo à noite, começou com a acção de um bombista suicida que conduzia um veículo armadilhado que destruiu a entrada do edifício, abrindo passagem aos atacantes.



Logo após a explosão, assaltantes armados entraram na prisão tendo três elementos do grupo morrido no momento em que se introduziam no edifício, disse o porta-voz do governador da província de Nangarhar, Attaullah Khogyani. A mesma fonte disse, que se registaram disparos esporádicos na manhã de ontem no recinto da cadeia.



Os mortos são prisioneiros e guardas, assim como alguns civis, disse, ainda, o porta-voz do governador.



A cadeia de Jalalabad, com 1.500 prisioneiros, na província de Nangarhar, fica a 115 quilómetros da capital, Cabul. O grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque, que provocou, também, a fuga de prisioneiros.



Os talibãs, através do porta-voz. Shuail Shaheen, disseram à Associated Press que não estão envolvidos na operação. “Temos em vigor um cessar-fogo e não estamos envolvidos em ataques em nenhum ponto do país”, disse o porta-voz dos talibãs.



Os rebeldes decretaram um cessar-fogo, na sexta-feira, que começou no mesmo dia, altura em que começaram as celebrações do Eid al-Adah.





Governo liberta300 prisioneiros



Centenas de prisioneiros talibãs foram libertados, domingo, no terceiro dia do acordo de cessar-fogo a espera da abertura de negociações de paz.



A calma reinou na maior parte do território do Afeganistão, informaram as autoridades que, desde o início da trégua, na sexta-feira, não registaram nenhum incidente.



A trégua de três dias coincidiu com as celebrações da festa muçulmana de Aid al Adha. É a terceira trégua em 19 anos de conflito armado no Afeganistão.