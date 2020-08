Ataque aéreo dos EUA mata seis membros do grupo Al-Shabab na Somália

Praga destrói milhares de toneladas de tomate na comuna do Dombe Grande

Dez meses depois de visitar a sede comunal do Dombe Grande, no município da Baía Farta, para o lançamento do ano agrícola 2019/2020, em Benguela, o governador Rui Falcão voltou, há dias, ao mesmo cenário, e deparou-se com um conjunto de situações que marcam o dia a dia das famílias camponesas que trabalham a terra ao longo do vale do rio Coporolo, e dos pequenos e médios agro-industriais.