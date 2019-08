Mundo

Ataque armado mata dez Militares na região norte

Dez militares do Burkina Faso morreram na sequência de um ataque armado levado a cabo por grupos extremistas no norte do país, noticiou ontem a AFP, acrescentando que se trata do mais mortífero até agora realizado contra o Exército local.

Fotografia: DR

Numa nota enviada àquela agência, o Estado-Maior-General do Exército burkinabe refere que a acção decorreu ontem de manhã na província de Soum e provocou ainda um número bastante elevado de feridos.

Na sequência do ataque, a força aérea burkinabe lançou uma vasta operação que, segundo a mesma nota, terá neutralizado numerosos assaltantes. Trata-se, segundo a nota, do segundo mais grave ataque a militares no Burkina Faso, depois de em Dezembro de 2016 um outro incidente armado perto da fronteira com o Mali ter provocado a morte de 12 militares.