Mundo

Ataque armado mata um camionista

Um ataque armado no centro de Moçambique provocou ontem a morte de um camionista em Amatongas, distrito de Gondola, junto à principal estrada da região, a EN6, disseram à Lusa testemunhas e autoridades. Vários tiros foram disparados contra o pára-brisas do camião, atingindo o motorista que seguia sozinho. A viatura fazia o percurso Gôndola-Inchope.

Fotografia: DR



Inchope é o ponto onde se cruzam a EN1, que atravessa o país de Norte a Sul, e a EN6, corredor estratégico da Beira ao Zimbabwe. A Polícia confirmou o ataque e voltou a atribuir a nova incursão à Re-

sistência Nacional Moçambicana (Renamo) e ao seu grupo de dissidentes, a auto-proclamada Junta Militar da Renamo, que tem, desde Julho, uma direcção paralela ao principal partido da oposição, reivindicando alterações ao acordo de paz assinado com o Governo.

“Quando a Polícia tomou conhecimento da ocorrência, fez-se ao local de forma imediata, garantindo o restabelecimento da circulação de pessoas e bens, intensificando operações no terreno, para identificar, neutralizar e responsabilizar criminalmente os autores”, precisou Mateus Mindu, porta-voz daquela força de segurança, em conferência de imprensa.

O ataque ocorreu próximo de uma posição policial e condicionou a circulação de viaturas no principal corredor que liga o Porto da Beira, no oceano Índico, aos países africanos do interior.

Este é o primeiro ataque que ocorre este ano na EN6. A estrada é alvo de emboscadas a camiões e autocarros de passageiros desde Agosto, ataques que também se registam em algumas aldeias e que já provocaram 22 mortos.

Insegurança alimentar

Uma rede de vigilância humanitária alertou para as zonas afectadas por ataques armados em Cabo Delgado (Norte) e áreas com baixos níveis de assistência em Tete (Centro), que enfrentam uma crise alimentar e são as mais preocupantes em Moçambique.

“Prevê-se que estes indicadores persistam até ao final da época de escassez de produção, em Março”, indicou o último relatório sobre segurança alimentar no país, da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome (Rede Fews, na sigla inglesa), que agrega organizações norte-americanas.

A situação só não é pior no Centro e Sul porque a assistência alimentar humanitária está a minimizar os efeitos da destruição dos campos provocada pelo ciclone de 2019, assim como os efeitos da seca.

A maior parte do mapa do país é pintada de amarelo, o que indica fase de stress de nível dois, numa escala de um a cinco, em que três equivale a ‘crise’, quatro a ‘emergência’ e cinco a ‘fome’.

Seguindo as rotinas anuais, espera-se que a maioria das famílias pobres comece a ter acesso a alimentos da colheita principal em Abril, prevendo-se que grande parte do país melhore a condição de acesso à comida durante algumas semanas.

No entanto, há riscos, alertou a Fews.net. Em Cabo Delgado, a crise poderá persistir, por causa dos conflitos que fizeram com que as actividades agrícolas fossem interrompidas. E, no Sul de Moçambique, a situação poderá ressurgir nos finais de Abril, “à medida que a assistência humanitária planeada chegar ao fim e as famílias enfrentarem uma terceira época consecutiva de fracas colheitas”.

Há condições meteorológicas opostas a acontecer em simultâneo em Moçambique, um país com cerca de dois mil quilómetros de extensão, de Nordeste a Sudoeste.

Em algumas áreas afectadas pelos ciclones de 2019, como Sofala, Zambézia e partes de Manica, há fenómenos severos, incluindo chuvas fortes e inundações, trovoadas, tempestades de granizo e ventos fortes. Isto deverá levar a “uma fase improdutiva maior, até que se consiga colher do plantio pós-inundação, mais tarde do que o habitual”.

Em contraste, o Sul de Moçambique e partes do Sul das províncias de Tete, Manica e Sofala “estão a enfrentar uma seca combinada, com temperaturas anormalmente altas”, o que deverá levar a uma colheita “abaixo da média” pelo terceiro ano consecutivo.

O cenário é agravado por uma subida de preços nos mercados. Os agregados familiares menos favorecidos “dependem forte-

mente da compra de alimentos nos mercados. No entanto, os preços anormalmente elevados dos cereais de milho estão a baixar o poder de compra”.