Ataque bombista causa oito mortos

Selecção prepara jogo com a Gâmbia

O avançado Geraldo, do Al Ahly do Egipto, foi a novidade na sessão de treino dos Palancas Negras realizada, ontem à tarde, no Estádio Nacional 11 de Novembro, onde joga quarta-feira, às 20h00, com a similar da Gâmbia, para a primeira jornada do Grupo D de apuramento para a fase final da Taça de África das Nações (CAN), em 2021, nos Camarões.