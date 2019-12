Mundo

Ataque de mísseis mata seis militares e crianças no Iémen

Um ataque com mísseis balísticos atingiu uma parada militar de um grupo separatista no Sul do Iémen, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos e matou, pelo menos, seis soldados e três crianças, segundo fonte oficial, noticiou, ontem, a Associated Press.

Fotografia: DR

A explosão ocorreu, quando os separatistas, conhecidos como Forças da Resistência, preparavam um desfile para novos recrutas num campo

de futebol, na capital da província de Dhale, disse à Associated Press, por telefone Maged al-Shoebi, porta-voz do grupo.

Os separatistas do Sul são aliados da coligação liderada pela Arábia Saudita que tem combatido os rebeldes huthis no Iémen.

Mas os sulistas, apoiados pelos Emirados Árabes Unidos estão em desacordo com o Governo do Iémen, internacionalmente reconhecido, que está mais estreitamente aliado à Arábia Saudita.

Confrontos no bloco anti-huthi têm aumentado nos últimos meses.