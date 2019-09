Mundo

Ataque talibã provoca 30 mortos em Kunduz

Quase 30 pessoas morreram na sequência do ataque talibã à cidade Kunduz, no Norte do Afeganistão, numa altura em que prosseguem as negociações de paz com os Estados Unidos, no Qatar.

Em comunicado, citado ontem pela agência noticiosa EFE, o porta-voz talibã Zabihullah Mujahid assegurou que os militantes “começaram os ataques contra Kunduz, entrando pelos limites da cidade em quatro direcções”.

A fonte sublinhou que os talibãs assumiram o controlo de vários postos de segurança e mataram, pelo menos, 10 membros das forças governamentais que voltaram a garantir, em comunicado, que estão preparadas para responder aos ataques.

“As forças de segurança estão completamente preparadas. O inimigo atacou os postos das forças de segurança, mas não há razão para preocupações”, disse, em comunicado, o porta-voz da Polícia de Kunduz, Sarwar Hussaini.

Pouco após o início do ataque, comandos da Polícia, Exército e das forças especiais foram enviados para as áreas mais vulneráveis da cidade, sublinhou o porta-voz. De acordo com Hussaini, vários talibãs foram mortos e os restantes expulsos para os arredores da cidade.

/>A Direcção de Segurança Nacional avançou que, no contra-ataque das forças especiais, pelo menos, 26 membros da unidade vermelha das forças equipadas com armamento moderno morreram.

O ataque acontece quando prosseguem, em Doha, no Qatar, as negociações entre os talibãs e o enviado norte-americano para o processo de paz no Afeganistão.

As adiantaram, nas últimas semanas, que estão perto de um acordo.

A cidade de Kunduz caiu nas mãos dos talibãs em 2015 e, desde então, foi várias vezes atacada.

Os Estados Unidos e os talibãs estão “próximos” da conclusão de um acordo que implicará uma forte redução do número de militares norte-americanos no Afeganistão, afirmou ontem um porta-voz dos rebeldes.

As duas partes, em guerra há 18 anos, negoceiam pormenores de um acordo, que prevê garantias de segurança por parte dos talibãs, em troca da partida de uma grande parte dos 13 mil soldados norte-americanos destacados no Afeganistão.