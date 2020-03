Mundo

Ataque terrorista no Mali faz mais 20 vítimas mortais

Depois de ter sido garantido, pelo Primeiro-Ministro do Mali que as eleições se vão mesmo realizar no dia 29 deste mês, o país registou, quinta-feira, um novo ataque jihadista que matou 20 soldados malianos na sequência da invasão a um posto militar em Tarkint, no Norte, segundo informações de responsáveis militares e civis locais.

Fotografia: DR

Os corpos foram levados para Bourem, a sul de Tarkint, onde um dirigente político local, que preferiu não ser identificado, assegurou ter contado pelo menos duas dezenas de vítimas.

Não foram fornecidas mais informações pelas autoridades oficiais, segundo a AFP.

Este é o mais recente ataque sofrido pelo Exército nos últimos meses, perante o agravamento das condições de segurança no Mali, com diversas operações imputadas aos jihadistas a provocarem dezenas de mortes entre as forças da autoridade.

Desde 2012, ano em que foi levado a cabo um golpe de Estado que viria a derrubar o então Presidente, Amadou Toumani Touré, os conflitos provocaram milhares de vítimas e centenas de milhares de deslocados.

Perante a deterioração da situação de segurança, o actual Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, decidiu, recentemente, romper com a linha oficialmente seguida até então e tentar entrar em diálogo com alguns jihadistas.

Há um mês, 19 militares foram mortos e cinco ficaram feridos num ataque atribuído a jihadistas contra um acampamento na região de Ségou, no centro do país. “O saldo provisório é de 19 mortos e cinco feridos”, informaram no Twitter as Forças Armadas do Mali.

“Os terroristas chegaram em motos. Estavam fortemente armados. Entraram no acampamento e levaram muito material”, informou uma autoridade local, que pediu anonimato e que confirmou que todos os militares eram gendarmes.

Sokolo está localizado no círculo de Niono, na região de Ségou (centro), onde operam grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda.



Eleições são este mês

O Primeiro-Ministro do Mali, Boubou Cissé, anunciou, ontem, que as eleições no país são “até agora” para manter, tal como previsto, para o final de Março e Abril, apesar da pandemia de Covid-19 que, actualmente, assola o mundo.

“Por questões de sobrevivência da nação e continuidade do Estado, até agora decidimos manter a realização das eleições”, disse Boubou Cissé, numa conferência de imprensa citada pela AFP.

O Mali não tem até agora registo de qualquer caso de infecção pelo novo coronavírus, mas tomou várias medidas como a suspensão das ligações aéreas com os países afectados e o encerramento de escolas.

A primeira volta das eleições está marcada para 29 e a segunda para 19 de Abril.

Estas eleições foram adiadas várias vezes, em parte devido à profunda crise de segurança que o Mali tem vindo a enfrentar desde 2012, e são olhadas como uma parte importante do esforço político para acompanhar a acção militar que está em curso no país para combater a falta de segurança e os ataques de grupos jihadistas.

Por isso, o Primeiro-Ministro disse que as eleições irão realizar-se “haja ou não um caso” do novo coronavírus.

Desde 2012, o Mali tem sido confrontado com os ataques de grupos 'jihadistas', bem como com a violência inter-comunitária que já provocou milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados.