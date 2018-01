Mundo

Ataque aéreo mata família

Pelo menos 13 membros de uma família curdo-síria morreram num bombardeamento turco a uma localidade do sudeste de Afrin, na Síria, alvo de uma ofensiva turca, anunciou ontem, em Londres, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Militares turcos disparam contra alvos civis

Fotografia: Ozan kose |AFP

O ataque, registado no domingo na cidade de Kobla, destruiu a residência familiar e entre as vítimas há pelo menos cinco menores e três mulheres, acrescentou a organização.

Outros cinco membros da família ficaram feridos no ataque.

A Turquia começou no dia 20 deste mês a denominada Operação "Ramo de Oliveira" contra a região síria de Afrin com o objectivo de expulsar os combatentes das milícias curdas Unidades de Protecção Popular (YPG).

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse no domingo que a operação já "enviou para o inferno 484 terroristas" e acrescentou que entre o Exército Livre da Síria, aliado da Turquia nesta ofensiva, e as suas unidades morreram 20 pessoas, entre as quais sete turcos. Aviões turcos destruíram o templo histórico de Ain Dara, pertencente à cultura sírio-hitita.