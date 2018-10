Ataque de rebeldes do Uganda faz onze mortos

Reforma agrária causa clima de tensão racial

A reforma agrária na África do Sul está a tornar-se um assunto cada vez mais polémico, com grupos de extrema direita, em nome da minoria afrikander, a protagonizarem acções de sabotagem que podem levar a uma guerra racial no país, sobretudo desde Agosto último, quando o canal norte-ameriano Fox News, de acordo com a revista “Jeune Afrique”, fez uma emissão com inverdades sobre o assunto, seguida de um tweet de Donald Trump, em que o Presidente dizia ter orientado a realização de um rigoroso inquérito sobre o assassinato de fazendeiros brancos.