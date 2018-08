Mundo

Ataque do Boko Haram mata cinco pessoas no nordeste do país

Pelo menos cinco pessoas morreram num ataque de alegados membros do Boko Haram a uma aldeia no nordeste da Nigéria, disseram ontem milicianos que lutam contra a insurreição do grupo extremista.

Fotografia: DR

Os atacantes terão chegado em dez camiões à aldeia de Gasarwa, próxima de um importante posto militar em Monguno, e incendiaram as casas.

“Cinco pessoas morreram no incêndio, dois homens idosos e três crianças”, disse Babakura Kolo, um chefe das milícias organizadas para defender a aldeia. “Eles eram muito mais numerosos que nós. Não tivemos outra escolha senão recuar”, adiantou.

/>A semana passada, 11 soldados nigerianos e três civis foram mortos durante um ataque contra um posto militar na mesma região. A luta do Boko Haram, que quer instaurar um Estado islâmico no norte da Nigéria, maioritariamente muçulmano ao contrário do sul de maioria cristã, e a repressão governamental causaram mais de 20 mil mortos e 2,6 milhões de deslocados desde 2009.