Mundo

Ataque em igreja provoca 10 mortos

Um ataque perpetrado ontem contra uma igreja no bairro de Helwan, no sul do Cairo, provocou 10 mortos, informou à Agência Efe o porta-voz do Ministério da Saúde do Egipto, Khaled Mujahid.

Cristãos coptas do Egipto voltam a sofrer atentado no Cairo

Fotografia: Samer Abdallah| AFP

Segundo a fonte, além dos dez mortos há cinco feridos, sendo um deles militar.

Um relato anterior de uma fonte dos serviços de segurança dava conta da morte de dois soldados, um polícia e o zelador da igreja, atingidos por disparos de dois homens armados que abriram fogo no templo.

Um dos autores da acção foi abatido. O outro fugiu, mas foi detido pouco depois.

Alguns jornais egípcios informaram que os criminosos usavam um cinto de explosivos e publicaram imagens do terrorista abatido.

Uma foto do corpo do suposto agressor publicada no site do jornal oficial “Al-Ahram” mostra um homem barbudo, com uma jaqueta cheia de munições, estendido no chão.

A Igreja Copta disse em nota que um segurança e cinco fiéis - três homens e duas mulheres - morreram no ataque. De acordo com o comunicado, uma loja de artigos para o lar em Helwan também foi atacada na manhã de ontem e dois homens morreram neste segundo assalto. Desconhece-se se ambos ataques estão relacionados.

As medidas de segurança foram reforçadas nas proximidades das igrejas e centros cristãos nesses dias antes da celebração do Natal dos cristãos coptas, comemorado em 7 de Janeiro.

Os cristãos do Egipto - os coptas - foram alvo de vários atentados sangrentos este ano. Boa parte deles foi reivindicada pelo grupo Estado Islâmico (EI). A minoria cristã representa 10% dos 100 milhões de habitantes nesse país de maioria muçulmana.