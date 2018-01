Mundo

Ataque rebelde a turistas fere economia senegalesa

Victor Carvalho

A rebelião separatista de Casamance voltou este fim de semana a dar sinais de vida com um ataque contra um grupo de turistas europeus que aproveitava as maravilhas de uma das regiões mais bonitas de África.

Instabilidade causada por grupos armados e independentistas da região de Casamance impede o desenvolvimento sustentado da indústria do turismo

Fotografia: Georges Gobet | AFP

Mas contrariamente ao que sucedeu em ocasiões anteriores, desta feita os rebeldes não se ficaram pelo assalto. Agora, roubaram tudo o que esses turistas levavam consigo, incluindo o carro onde se faziam transportar e violaram três das turistas, agredindo fisicamente o homem que estava ao volante.

De acordo com as autoridades policiais do Senegal, o assalto ocorreu quando um homem armado mandou parar o carro que passava perto da cidade de Diouloulou, aparecendo depois mais cinco que estavam escondidos por entre os arvoredos.

Apesar do que ocorreu, este grupo teve mais sorte que um outro constituído por 14 turistas que foram abatidos a tiro, no início do ano, quando seguiam num autocarro perto do local onde ocorreu o incidente deste fim de semana.

A instabilidade na região senegalesa de Casamance já dura há 35 anos, quando uma rebelião separatista resolveu pegar em armas para reivindicar a independência.

Localizada perto da fronteira com a Gâmbia, Casamance é uma região essencialmente turística e local onde as elites francesas costumam passar férias em casas adquiridas ainda no tempo colonial.

Desde o início da rebelião que a França se tem esforçado no sentido de conseguir um entendimento entre os rebeldes e o Governo senegalês, liderando um processo de negociação que parecia estar a dar resultados uma vez que se estava já a assistir a um paulatino regresso dos turistas depois de um acordo de cessar-fogo rubricado em 2014 e que caducou em finais de 2017.

Apesar deste facto, a verdade é que o Governo senegalês deu como assegurada uma renovação automática desse acordo.

Porém, na sexta-feira (um dia antes deste último ataque contra turistas) as autoridades anunciaram a detenção de 24 pessoas, em Casamance, acusadas da morte de 24 habitantes da cidade de Borofaye.

A maior parte desses detidos faz parte do Movimento Democrático Forças de Casamance, um grupo separatista que luta pela independência da região desde 1982.

Apesar deste grupo ter negado o seu envolvimento no ataque a Borofaye, a verdade é que as autoridadesenegalesas disseram ter “provas irrefutáveis do seu envolvimento e de ter, entre os detidos, um dos principais comandantes dos rebeldes.

Os rebeldes negam o seu envolvimento no referido ataque e dizem que as forças senegalesas estão a aproveitar o que se passou em Borofaye para desencadearem uma larga investida militar em Casamance o que, no seu entender, quebra o entendimento obtido sobre mediação francesa em 2014 e que previa um prazo de cessar-fogo de três anos.

Não havendo, por enquanto, ninguém a assumir uma relação directa entre o fim do prazo de cessar-fogo, a detenção dos 24 rebeldes e este ataque a turistas, o facto é que todos estes acontecimentos voltam a colocar de novo a necessidade das partes regressarem à mesa das negociações, com ou sem a mediação francesa, para manterem aberta a via do diálogo e assim evitarem mais vítimas inocentes.

Desde o início do conflito entre o Governo senegalês e os rebeldes de Casamance morreram milhares de pessoas, e mesmo com o cessar-fogo rubricado em 2014 a instabilidade e o perigo sempre espreitaram os que se aventuravam pela região.



Episódio marcante

Um dos episódios mais marcantes no conflito de Casamance foi um violento ataque efectuado pelos rebeldes em Novembro do ano passado, com o cessar-fogo em pleno vigor, contra um grupo de 30 jovens que estavam a cortar madeira perto da fronteira com a Gâmbia.

Esta acção foi particularmente violenta porque a maior parte das vítimas foi decapitada e as suas cabeças espetadas em paus colocados frente ao edifício onde funciona a administração do Estado. Este ataque nunca chegou a ser reivindicado e os rebeldes demarcaram-se das acusações que lhes foram imputadas pelas autoridades, dizendo que a culpa era de dissidentes do Movimento que estariam em desacordo com o cessar-fogo assinado com o Governo em 2014 e que por isso estariam a fazer tudo para que ele fosse quebrado. A imprensa senegalesa não foi categórica quanto aos autores do ataque e recordou que pululam em Casamance diversos grupos étnicos, incluindo comunidades cristãs e muçulmanas. De facto, apesar dos seus atractivos turísticos, Casamance é uma espécie de barril de pólvora não sendo fácil ao Governo do Senegal manter um equilíbrio suficientemente sólido para que satisfaça todos os grupos que lá coabitam, na maior parte das vezes em situação de grande conflito.

A França tem tentado manter intacta a ponte da negociação entre os rebeldes e o Governo, mas isso nem sempre colhe o apoio dos outros grupos que por várias vezes disseram também querer um lugar na mesa do diálogo.

Depois do ataque deste fim de semana contra quatro turistas, é de prever que as partes envolvidas no problema de Casamance voltem à mesa das negociações para encontrar os moldes que conformarão um eventual novo acordo de cessar-fogo.

Mas, para que isso dê resultado é necessário que o Governo do Senegal e os rebeldes olhem mais longe e estabeleçam já metas e formas de resolver definitivamente o problema de Casamance, deixando para trás a estratégia paliativa que tem vindo a ser utilizada e que apenas serve para adiar a sua solução.