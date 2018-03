Mundo

Ataque suicida mata soldados na região oeste

Pelo menos dez elementos das forças de segurança morreram ontem num ataque a um posto de controlo no oeste do Afeganistão, anunciaram as autoridades, num atentado que não foi reivindicado.

A semana passada vários atentados provocados pelos talibãs na província de Farah provocaram a morte de pelo menos 38 elementos das forças de segurança, tendo sido capturados cinco e outros ficaram feridos.

O membro do conselho provincial de Farah Abdul Samad Salehi informou que no ataque de ontem morreram quatro elementos dos serviços de inteligência e seis polícias.

“Pedimos ao Governo central mais militares antes que a cidade de Farah caia nas mãos dos talibãs”, disse o responsável, explicando que as forças de segurança estão a lutar contra os talibãs em três frentes e que estes insurgentes lançaram vários ataques a postos de controlo na capital da província.

Ainda no Afeganistão, um ataque suicida com um camião num posto de controlo matou pelo menos dois polícias na fronteira do país, de acordo com o general Abdul Ghafar Safi, responsável policial da província.

Segundo o militar, outros três polícias sofreram ferimentos nesta explosão que foi reivindicada pelos talibãs.