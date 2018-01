Mundo

Ataque terrorista causa várias mortes

O ataque ao hotel Intercontinental em Cabul, no Afeganistão, no sábado, terminou ontem, 12 horas depois de um grupo armado ter invadido a empreendimento, com o balanço provisório a apontar para seis mortos, um dos quais estrangeiro.

Exército neutralizou o grupo de atacantes

Fotografia: Wakil Kohsar | AFP

“O ataque terminou, todos os atacantes foram mortos. 126 pessoas, entre as quais 41 estrangeiras, foram retiradas em segurança”, afirmou o porta-voz do ministro do Interior.

Segundo Najib Danish, tratou-se de um ataque feito por três elementos ao invés de quatro como foi inicialmente avançado.

Najib Danish adiantou que as operações ainda prosseguem no hotel, precisamente no sexto andar, para detonar explosivos.

De acordo com uma fonte da segurança, o último atacante do grupo barricou-se “numa grande sala com reféns, afegãos e estrangeiros”, que ameaçou matar antes de ser baleado. “Ouvimos chorar os reféns, que ele os matava se não conseguisse sair”, referiu esta fonte. O grupo de atacantes entrou no hotel na noite de sábado e fez explodir uma granada para abrir caminho antes de começar a disparar sobre seguranças e clientes.

Este ataque foi reivindicado ontem pelos talibãs. “Ontem à noite, o hotel Intercontinental foi atacado. O ataque foi bem sucedido”.