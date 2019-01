Mundo

Ataque terrorista provoca 12 mortos

Três pessoas morreram ontem na aldeia de Gasseliki, no norte do Burkina Faso, durante um ataque armado registado menos de uma semana depois de um outro ataque terrorista que provocou, no mesmo local, a morte de 12 pessoas.

Fotografia: DR

Desde 2015 que a situação de segurança degradou-se nesse país da África do oeste onde mais de 270 pessoas, entre elas membros das Forças de Defesa e Segurança, foram mortas em ataques terroristas.

Há uma semana, o Parlamento burkinabe adoptou por unanimidade o Projecto Lei que prorroga por seis meses o estado de emergência em 14 províncias do país, vítimas de ataques terroristas.

Entretanto, o ministro da Segurança, Clement Sawadogo, anunciou ontem o rapto de mais um cidadão canadiano perto da fronteira com o Níger.

Trata-se do segundo rapto de canadianos no país, no espaço de três semanas, facto que mereceu já o envio de uma mensagem às autoridades por parte de Chrystia Freeland, ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá.

Na missiva, Chrystia Freeland ofereceu os serviços da Polícia do seu país para colaborar com a congénere do burkinabe no sentido de descobrir o paradeiro dos dois cidadãos raptados. Edith Blais, de 34 anos, e Luca Tacchetti, 30 anos, estavam no Burkina Faso a trabalhar numa mina de ouro explorada por uma empresa canadiana, localizada junto à fronteira com o Níger.