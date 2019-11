Mundo

Ataques no Leste contra equipas de combate ao ébola

Mais de 300 ataques, que causaram seis mortos e 70 feridos, foram registados desde o início do ano contra equipas de resposta ao ébola em províncias do Leste da República Democrática do Congo (RDC), anunciaram, ontem, as autoridades em comunicado, segundo a Lusa.

Activistas sofrem ameaças

De acordo com o documento, os ataques “atrasam e prejudicam” as actividades de resposta ao vírus ébola, uma vez que impedem o acesso a determinados locais e a execução de intervenções planeadas.

Na noite de sábado, foi assassinado em Ituri um animador de uma rádio local que estava envolvido na luta contra a epidemia. Em 19 de Abril, um epidemiologista dos Camarões ao serviço da Organização Mundial de Saúde foi morto num ataque de homens armados ao Hospital Universitário de Butembo, na província de Kivu do Norte (Leste).