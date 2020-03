Mundo

Ataques separatistas matam nove pessoas

Cinco militares e quatro civis morreram no fim-de-semana nos Camarões, durante ataques separatistas nas regiões anglófonas, anunciaram, ontem, fontes do Governo, citadas pelo jornal “Jeune Afrique”.

Fotografia: DR

As províncias do Noroes-te e do Sudoeste, onde vive uma grande parte da minoria de camaroneses anglófonos, são palco, há três anos, de um conflito armado entre a referida minoria e as forças da ordem.

Pelo menos, 50 “elementos secessionistas armados” atacaram, domingo, um posto e um comissariado policiais, em Galim, na província Ocidental, maioritariamente francófona, fronteiriça com a do Noroeste anglófono, indicou, domingo à tarde, um comunicado governamental, lido ontem na Televisão e Rádio nacionais.

O ataque resultou na morte de dois agentes da Polícia e de quatro civis.

Numa outra acção, durante um desfile em alusão ao Dia Mundial da Mulher, em Bamenda, capital da província do Noroeste, “os secessionistas accionaram um engenho explosivo improvisado, matando um militar e provocando sete feridos”, segundo o Governo.

Bamenda e Galim distanciam-se cerca de 70 quilómetros. Há três anos, as forças da ordem e os grupos separatistas anglófonos armados que pretendem criar um Estado independente, chamado Ambazánia, lutam nas duas províncias anglófonas, sendo ambos os lados acusados pelas ONG internacionais de perpetrarem crimes contra os civis.

A 14 de Fevereiro último, 23 civis, dos quais 15 crianças, entre as quais nove de menos de cinco anos e duas mulheres grávidas, foram mortos em Ntumbo, uma localidade do Noroeste, segundo a ONU.

Várias ONG, das quais a Human Rights Watch, acusaram os militares apoiados pela milícia da etnia Peul aliada, de terem perpetrado a chacina, algo desmentido pelas Forças Armadas. O conflito já causou mais de três mil mortos, em três anos.