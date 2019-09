Mundo

Ataques xenófobos deixam 544 moçambicanos sem casa

Os ataques a estrangeiros na África do Sul deixaram 544 moçambicanos sem casas em menos de uma semana.

Violência na África do Sul preocupa países do continente

Fotografia: Angop

Grande parte deste número já manifestou o desejo de regressar ao país, revelou o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades, que reuniu de emergência.

O Conselho Cristão de Moçambique condenou, ontem, em conferência de imprensa, em Maputo, os ataques xenófobos que continuam a verificar-se na África do Sul contra cidadãos estrangeiros e manifestou preocupação com o silêncio das autoridades moçambicanas.

A situação dos ataques xenófobos na África do Sul, que já duram há mais de uma, semana está a afectar cidadãos moçambicanos, revelou a directora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades – INGC .Face à situação dos ataques xenófobos, que já duram há uma semana em várias cidades sul-africanas, o Conselho Cristão de Moçambique quebrou o silêncio.

Em conferência de imprensa, o reverendo Dinis Matsolo e outros membros do Conselho Cristão desencorajam actos de retaliação à onda de ataques xenófobos na África do Sul.