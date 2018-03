Ataques aéreos atingem civis

Rússia anuncia a expulsão de 23 diplomatas britânicos

O governo russo anunciou hoje a decisão de expulsar do país 23 diplomatas britânicos.

Esta decisão, assumida no dia em que os russos começam a votar para eleger o seu futuro Presidente da República, surge como retaliação diplomática ao anúncio feito esta semana pelas autoridades de Londres de expulsar 23 diplomatas seus acreditados em Londres.

Trata-se do agudizar das tensões entre Londres e Moscovo na sequência do envenenamento de que foi vítima o ex-espião russo Skripal e a sua filha.

Entretanto, os russos votam hoje e amanhã para eleger o seu futuro Presidente da República com o actual Presidente, Vladimir Putin, a liderar as intenções de votos com as sondagens a atribuir-lhe entre 70 e 80 por cento de vantagem em relação aos outros sete candidatos.